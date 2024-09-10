Mulai Sore Ini di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Para pemain Timnas Indonesia bersiap melawan Australia di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Rangkaian jelang laga sudah dapat Anda Saksikan di RCTI pada Selasa (10/9/2024) mulai pukul 16.00 WIB.

Meski begitu, laga sendiri baru digelar pada pukul 19.00 WIB. Berhubung laga digelar malam hari, sanggupkah Timnas Indonesia menumbangkan Australia di kandang sendiri?

(Timnas Indonesia siap tempur lawan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sebelumnya saat menjamu Irak di matchday kelima Grup F, pertandingan digelar sore hari (pukul 16.00 WIB). Pemilihan laga sore hari nyatanya menjadi blunder bagi Timnas Indonesia.

Dibilang blunder karena mayoritas pemain Timnas Indonesia berkarier dan lahir di Eropa. Akibatnya ketika bermain di iklim tropis, lebih parah lagi ketika laga tidak digelar malam hari, stamina para pemain lebih cepat terkuras.

Di sisi lain, mayoritas pemain Timnas Irak sudah terbiasa bermain di cuaca panas. Terlebih, cuaca di Irak jauh lebih panas ketimbang Timnas Indonesia. Hasilnya pun negatif, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Irak.

Sekarang atau laga Timnas Indonesia vs Australia digelar malam hari. Fakta itu dapat membantu pemain Timnas Indonesia untuk lebih nyaman memainkan pertandingan.