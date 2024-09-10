Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Bakal Tampil Lebih Militan ketimbang Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |09:53 WIB
Alasan Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Bakal Tampil Lebih Militan ketimbang Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong dan Ivar Jenner. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia bakal tampil lebih militan ketimbang Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam nanti menarik diulas. Menurutnya, Skuad Garuda dihuni pemain muda yang punya daya juang tinggi dan tidak kenal rasa lelah.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia memang tertinggal secara level dan pengalaman tertinggal dari Socceroos -julukan Timnas Australia. Akan tetapi, timnya punya keunggulan semangat pemain muda yang luar biasa.

Timnas Indonesia

Selain itu, Timnas Indonesia juga akan berstatus tuan rumah dalam laga nanti malam. Karena itu, skuad Garuda akan mendapat dukungan lebih dari suporter yang bisa memantik motivasi dan semangat lebih kepada para pemain.

"Memang sekarang rata-rata umur 23-an tahun pemain Timnas Indonesia. Menurut saya, melakukan regenerasi sangat baik untuk Timnas Indonesia. Daya juangnya pun berbeda," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin 9 September 2024.

"Australia rata-rata umurnya 27-an. Mungkin kami punya perbedaan pengalaman, tetapi kami tetap punya energi lebih dari pemain-pemain muda ini," lanjutnya.

