HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Perkuat Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Pamer Foto Bersalaman dengan Erick Thohir: Kehormatan Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:57 WIB
Segera Perkuat Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Pamer Foto Bersalaman dengan Erick Thohir: Kehormatan Besar!
Eliano Reijnders segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

JAKARTA – Pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders, pamer foto bersamalam dengan Erick Thohir. Dia yang segera bisa memperkuat Timnas Indonesia mengaku terhormat bisa menghadapi momen ini.

Diketahui, Eliano saat ini sedang berada di Jakarta. Dia tidak sendiri, tetapi juga bersama Mees Hilgers. Kedua pemain keturunan Indonesia ini sama-sama akan menjalani proses naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia.

Eliano Reijnders

Eliano pun mengunggah foto saat sedang berjabat tangan dengan Erick Thohir. Unggahan itu langsung mendapat reaksi besar dari publik. Postingan itu sudah disukai 141 ribu pengguna Instagram dan ada 12 ribu komentar.

"Kehormatan besar," tulis Eliano di postingan Instagram pribadinya @elinao.r dikutip, Sabtu (7/9/2024).

Halaman:
1 2
      
