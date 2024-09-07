Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL: Tim Samba Menang Tipis 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:57 WIB
Hasil Timnas Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL: Tim Samba Menang Tipis 1-0!
Laga Timnas Brasil vs Timnas Ekuador. (Foto: Instagram/@cfb_futebol)
A
A
A

HASIL Timnas Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL akan diulas dalam artikel ini. Tim Samba -julukan Timnas Brasil- meraih kemenangan dengan susah payah dengan skor 1-0.

Laga Timnas Brasil vs Ekuador digelar di Stadion Major Antonio Couto Pereira, Parana, Sabtu (7/9/2024) pagi WIB. Gol semata wayang pada matchday ketujuh ini dicetak oleh Rodrygo pada menit ke-30.

Timnas Brasil vs Timnas Ekuador

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brasil memulai laga dengan apik. Mereka langsung tampil dominan dengan intens menebar serangan ke lini pertahana lawan.

Meski begitu, bukan hal mudah bagi Brasil untuk menjebol gawang Ekuador. Sejumlah peluang manis mereka kerap gagal dimanfaatkan dengan baik karena solidnya pemain di lini belakang Ekuador.

Baru pada menit ke-30, Brasil memecah kebuntuan. Ialah Rodrygo yang mencatatkan namanya di papan skor usai tendangan kerasnya dari luar kotak penalti membuat bola mendapat tepat ke gawang lawan.

Tertinggal, Ekuador tak tinggal diam. Mereka berusaha membangun serangan balik, meski gaal berbuah manis. Salah satunya lewat aksi Moises Caicedo. Skor 1-0 untuk keunggulan Brasil pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655991/hasil-voli-putra-sea-games-2025-timnas-voli-putra-indonesia-sukses-sikat-myanmar-ysr.webp
Hasil Voli Putra SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Sukses Sikat Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/manajer_tim_kickboxing_indonesia_rosi_nurasjati_s.jpg
Diadang Polisi Bersenjata, Manajer Kickboxing Indonesia Rosi Nurasjati Diusir dari Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement