Hasil Timnas Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL: Tim Samba Menang Tipis 1-0!

HASIL Timnas Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL akan diulas dalam artikel ini. Tim Samba -julukan Timnas Brasil- meraih kemenangan dengan susah payah dengan skor 1-0.

Laga Timnas Brasil vs Ekuador digelar di Stadion Major Antonio Couto Pereira, Parana, Sabtu (7/9/2024) pagi WIB. Gol semata wayang pada matchday ketujuh ini dicetak oleh Rodrygo pada menit ke-30.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brasil memulai laga dengan apik. Mereka langsung tampil dominan dengan intens menebar serangan ke lini pertahana lawan.

Meski begitu, bukan hal mudah bagi Brasil untuk menjebol gawang Ekuador. Sejumlah peluang manis mereka kerap gagal dimanfaatkan dengan baik karena solidnya pemain di lini belakang Ekuador.

Baru pada menit ke-30, Brasil memecah kebuntuan. Ialah Rodrygo yang mencatatkan namanya di papan skor usai tendangan kerasnya dari luar kotak penalti membuat bola mendapat tepat ke gawang lawan.

Tertinggal, Ekuador tak tinggal diam. Mereka berusaha membangun serangan balik, meski gaal berbuah manis. Salah satunya lewat aksi Moises Caicedo. Skor 1-0 untuk keunggulan Brasil pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.