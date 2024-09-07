Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pilar Arema FC Sudah Pulih, Siap Tampil Lawan Bali United

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |01:17 WIB
2 Pilar Arema FC Sudah Pulih, Siap Tampil Lawan Bali United
Choi Bo-kyeong termasuk personel kunci Arema FC yang sudah pulih jelang laga kontra Bali United (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Dua pemain Arema FC mulai pulih dari cedera jelang hadapi Bali United di Liga 1 2024-2025. Kedua pemain itu diperkirakan bisa bermain pada laga pekan empat yang dijadwalkan berlangsung Rabu 11 September 2024.

Dua pilar itu adalah Choi Bo-kyung dan Salim Tuharea. Keduanya memang absen sejak pekan kedua ketika Arema FC kalah melawan Borneo FC di kandang sendiri.

Salim Tuharea

Salim menderita cedera hamstring di laga perdana melawan Dewa United. Sementara, Choi menderita cedera jempol kaki pada sesi latihan sebelum melawan Borneo FC.

Fisioterapis Arema FC, Reta Arroyan mengatakan, pemulihan kedua pemain itu memang berjalan cukup lancar. Kedua pemain sudah menjalani latihan secara normal, pasca pemulihan.

"Pemulihan keduanya berjalan lancar, mereka sudah mengikuti latihan normal. Tapi apakah akan dimainkan atau tidak nanti, itu keputusan pelatih," kata Reta, Sabtu (7/9/2024).

Di sisi lain, pelatih Joel Cornelli merasa bahagia mendengar kabar Choi dan Salim telah keluar dari ruang perawatan. Pasalnya peran keduanya sangat penting, terutama bek asal Korea Selatan itu.

