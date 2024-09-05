Link Live Streaming Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI+!

LINK live streaming laga Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia via RCTI+ dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Seperti yang diketahui, perjalanan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai dini hari nanti. Tergabung di Grup C, pasukan Shin Tae-yong nantinya akan bersaing dengan Jepang, Australia, China, Bahrain, dan tentu Arab Saudi.

Babak ketiga itu pun akan memainkan total 10 pertandingan dengan format laga kandang dan tandang. Timnas Indonesia pun mengawalinya dengan bertandang ke markas Arab Saudi.

Tepatnya laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi itu akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sport City yang berada di Jeddah. Kabar buruknya, Timnas Arab Saudi tak pernah menelan kekalahan dari 11 laga kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan di King Abdullah Sport City.

Fakta tersebut jelas menjadi kabar buruk untuk pasukan Garuda. Kendati demikian, Timnas Indonesia dipastikan tidak gentar.

Apalagi Timnas Indonesia akan menurunkan pemain teranyar mereka, yakni Maarten Paes. Kiper FC Dallas itu sudah mendapatkan izin untuk tampil di lag Arab Saudi vs Timnas Indonesia nanti.