Masyarakat Indonesia Usai Maarten Paes Diizinkan Main Lawan Arab Saudi: The Real Cucunya FIFA!

REAKSI masyarakat Indonesia usai Maarten Paes diizinkan main lawan Arab Saudi menarik diulas. Beragam komentar unik bertebaran di media sosial, salah satunya ada yang menyebut bahwa Timnas Indonesia adalah the real cucunya FIFA.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib menang di laga ini untuk memuluskan langkah ke depannya.

Akan tetapi, Shin Tae-yong sempat dibuat pusing tujuh keliling karena beberapa pilar utamanya tidak bisa bermain. Belum lagi, pada laga yang akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah itu, Timnas Indonesia belum bisa memainkan kiper naturalisasinya, yakni Maarten Paes, karena proses perpindahan federasinya baru disetujui FIFA pada 18 Agustus 2024.

Kiper FC Dallas itu tidak bisa bermain karena pendaftaran pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ditutup sejak 5 Agustus 2024. Untuk itu, sang kiper baru akan bisa debut di laga kontra Timnas Australia pada 10 September 2024.

Akan tetapi, sehari jelang pertandingan melawan Arab Saudi, kabar bahagia mendadak hadir untuk Timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung oleh Manajer Timnas Indonesia, yakni Sumardji, Maarten Paes dinyatakan bisa bermain di laga melawan Arab Saudi setelah dilakukan Match Coordination Meeting (MCM).

“Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut,” kata Sumarji, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (5/9/2024).