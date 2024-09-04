3 Pemain Timnas Indonesia Jebolan FC Utrecht di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bakal Debut Lawan Arab Saudi

ADA 3 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia jebolan FC Utrecht yang bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketiga pemain itu masuk ke dalam 26 nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda melawan Arab Saudi dan Australia.

Ya, pada September 2024 ini Timnas Indonesia sudah diagendakan untuk memainkan dua pertandingan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertama Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024, dan kedua pasukan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024.

Menariknya dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Arab Saudi dan Australia itu, ada tiga nama yang sama-sama merupakan jebolan klub Belanda, FC Utrecht. Lantas siapa saja mereka?

Baca Juga:

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia Jebolan FC Utrecht di Babak Ketiga Kualfikasi Piala Dunia 2026:

3. Shayne Pattynama





Shayne Pattynama saat ini bermain untuk klub Liga 2 Belanda, KAS Eupen. Pemain berposisi sebagai fullback kiri itu bergabung dengan KAS Eupen itu pada musim dingin 2024 silam.

Sebelum bergabung KAS Eupen, Shayne pernah bermain di Norwegia bersama Viking FK. Namun, jauh sebelum itu ternyata pemain berusia 26 tahun itu merupakan pemain jebolan FC Utrecht.

Tepatnya Shayne yang sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam pindah ke Akademi FC Utrecht pada 2010 silam. Ia pun cukup lama di tim muda Utrecht hingga 2019 sebelum akhirnya dibeli Telstar.

Sayangnya, Shayne belum pernah dipanggil ke tim senior FC Utrecht meski sudah berada di tim muda mereka.