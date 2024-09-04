Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bela Timnas Filipina di Piala Merdeka 2024, Kevin Ray Mendoza Dapat Pesan dari Pelatih Kiper Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |03:04 WIB
Bela Timnas Filipina di Piala Merdeka 2024, Kevin Ray Mendoza Dapat Pesan dari Pelatih Kiper Persib Bandung
Kevin Ray Mendoza akan memperkuat Timnas Filipina di Piala Merdeka 2024 (Foto: Instagram/Kevin Ray Mendoza)
A
A
A

KEVIN Ray Mendoza akan memperkuat Timnas Filipina di Piala Merdeka 2024. Jelang tampil di turnamen tersebut, Kevin Ray Mendoza mendapat pesan dari pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos.

Luizinho Passos memastikan ini menjadi kesempatan bagi Kevin Ray Mendoza. Apalagi yang dibelanya adalah tim nasional.

“Kevin sudah menunjukkan kepada kami bahwa dia merupakan kiper yang punya kualitas dan pantas bermain bersama tim nasional,” kata Luizinho Passos.

Pelatih kiper asal Brasil ini mengaku sudah memberikan pesan kepada Kevin untuk memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Setidaknya bisa memperlihatkan kemampuan terbaiknya untuk negaranya.

“Karena menurut saya bagus baginya bisa kembali ke timnas Filipina,” tambahnya.

Luiz-sapaan akrabnya membenarkan saat ini kiper Persib kerap bergantian dalam bermain. Tak hanya Kevin, namun juga Teja Paku Alam.

Halaman: 1 2
1 2
      
