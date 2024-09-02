Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belasan Pemain Timnas Indonesia Ibadah Umrah Atas Instruksi Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:03 WIB
Belasan Pemain Timnas Indonesia Ibadah Umrah Atas Instruksi Shin Tae-yong
Pratama Arhan, Ramadhan Sananta, Egy Maulana Vikri, dan belasan pemain Timnas Indonesia lain menjalankan Ibadah Umrah atas instruksi Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
MAKKAH – Belasan pemain Timnas Indonesia menjalankan Ibadah Umrah atas instruksi dari pelatih Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

Skuad Timnas Indonesia diketahui berada di Negeri Petro Dollar untuk melakoni laga pertama Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi Timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh.

Shin Tae-yong berangkat bersama Timnas Indonesia ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Demi mematangkan persiapan, Timnas Indonesia telah berada di Arab Saudi sejak Minggu 1 September 2024 malam waktu setempat. Agenda belum padat sehingga pemain punya waktu cukup luang.

Sumardji mengatakan, Shin menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan Ibadah Umrah. Belasan pemain mematuhi perintah tersebut pada Senin (2/9/2024).

"Hari ini pagi 08.00-12.00 (waktu Arab Saudi) ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umrah dan sekaligus berdoa bersama," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (2/9/2024).

Pria berkacamata itu menceritakan Ibadah Umrah itu berjalan tanpa ada kendala apa pun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan Timnas Indonesia juga tidak terganggu.

