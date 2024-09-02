Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil LOSC Lille vs PSG di Liga Prancis 2024-2025: Les Parisiens Menang 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |04:31 WIB
Hasil LOSC Lille vs PSG di Liga Prancis 2024-2025: <i>Les Parisiens</i> Menang 3-1
PSG hajar LOSC Lille 3-1 di Liga Prancis 2024-2025. (Foto: Instagram/psg)
A
A
A

VILLENEUVE D'ASCQ – Paris Saint-Germain (PSG) bermain apik kala bertandang ke markas LOSC Lille di pekan ketiga Liga Prancis 2024-2025, pada Senin (2/9/2024) dini hari WIB. Berkat permainan apik itu, PSG pun menang 3-1 di Stadion Pierre-Mauroy.

Ya, kemenangan meyakinkan berhasil diraih pasukan Luis Enrique dini hari tadi. Dengan tambahan tiga poin dari laga melawan Lille, tim berjuluk Les Parisiens kini makin mantap berdiri di puncak klasemen sementara Liga Prancis 2024-2025.

Total PSG sudah mengoleksi 9 poin dari tiga laga yang sudah dimainkan. Itu berarti Marco Asensio dan kawan-kawan selalu merebut kemenangan di tiga awal laga musim ini.

Sementara Lille tertahan di peringkat keenam usai pulang tanpa membawa poin apapun. Bagi Lille, itu adalah kekalahan perdana di musim ini karena di dua laga sebelumnya mereka selalu menang.

LOSC Lille vs PSG (instagram/psg)

Kemenangan PSG pun dipersembahkan oleh tiga pemain berbeda. Tepatnya ketiga gol PSG datang dari Vitor Ferreira (33’) via tendangan penalti, Bradley Barcola (36’), dan Randal Kolo Muani (90+2’).

Halaman:
1 2
      
