HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Ratchaburi FC vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Main Penuh, The Lions Curi Poin di Markas Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |21:22 WIB
Hasil Ratchaburi FC vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Main Penuh, <i>The Lions</i> Curi Poin di Markas Lawan
Port FC imbangi Ratchaburi FC 2-2 di Liga Thailand 2024-2025 (Foto: Instagram/Port FC)




PORT FC menahan imbang Ratchaburi FC pada laga lanjutan Liga Thailand 2024-2024. Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar bermain penuh pada laga kali ini.

Pertandingan itu digelar di Mitr Phol Stadium, Huai Phai, Thailand pada Minggu (1/9/2024) malam WIB. The Lions yang sempat tertinggal memaksa tuan rumah berbagi angka dengan skor akhir 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Port FC yang bertindak sebagai tuan rumah langsung tampil menggebrak sejak awal babak pertama. Asnawi Mangkualam dan kolega melancarkan serangan masif ke pertahanan Ratchaburi.

Hasilnya manis, Willen (8') mampu merobek jala gawang tim tuan rumah. Setelah gol itu, Ratchaburi bermain lebih hati-hati dalam melakukan serangan.

Meski begitu, serangan pasukan Surapong Khongtep efektif untuk meruntuhkan pertahana Port FC. Alhasil, mereka mampu menyamakan kedudukan via gol Tatsuya Tanaka (22').

Usai mencetak gol penyama kedudukan, Ratchaburi terus menggedor pertahanan Port FC. Namun, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama selesai.

