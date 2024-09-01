Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik Berapa Tingkat?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |11:07 WIB
Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik Berapa Tingkat?
Ranking FIFA Timnas Indonesia akan mengalami kenaikan jika mengalahkan Timnas Arab Saudi (Foto: PSSI)
A
A
A

KALAHKAN Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia naik berapa tingkat? Hal itu akan dibahas Okezone kali ini.

Duel Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Ini merupakan matchday satu Grup C Putaran Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nadeo Argawinata dan skuad Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Lalu, seperti apa perubahan peringkat FIFA Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Arab Saudi? Menurut laman Football Ranking, Skuad Garuda akan menambah 19,38 poin jika meraih kemenangan!

Dalam ranking FIFA keluaran Juli 2024, poin Timnas Indonesia adalah 1.108,73 dan bertengger di urutan 133. Jika menang, maka poin Tim Merah Putih menjadi 1.128,11.

Lantas, berapa tingkat kenaikannya? Indonesia bisa melonjak hingga posisi 129 ranking FIFA! Di tempat tersebut, saat ini bercokol Timnas Zimbabwe.

Bila mampu mengalahkan Arab Saudi, Indonesia akan melompati Timnas Gambia (132), Timnas Rwanda (131), Timnas Nikaragua (130), dan Timnas Zimbabwe. Hal itu akan terjadi jika empat negara tersebut gagal menaklukkan lawan masing-masing di FIFA Matchday mendatang.

Halaman:
1 2
      
