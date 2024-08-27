Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs India Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:07 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs India Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 jilid ll (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs India jelang kualifikasi Piala Asia U-17 2025 bisa Anda lihat di akhir artikel. Laga ini akan menjadi pertandingan uji coba kedua Timnas Indonesia U-17 vs India U-17.

Pertandingan antara Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 digelar di Bali United Training Center, Gianyar. Kickoff dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan pada pertemuan pertama kontra India U-17, Minggu 25 Agustus kemarin. Skuad Garuda Muda menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 ke gawang India U-17 pada laga uji coba pertama dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), dan Mierza Firjatullah (62’). Sementara itu, satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

Para penggawa Garuda Muda diharapkan bisa kembali mendapat hasil terbaik. Namun di sisi lain, Mierza Firjatullah dan rekan-rekan diminta lebih menjaga fokus mereka di lapangan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, laga uji coba kali ini menjadi penting untuk persiapan sebelum menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
