Kisah Miris Timnas Malaysia, Cuma Jadi Kandang Timnas Palestina hingga Ditinggalkan Suporter!

Timnas Malaysia ditinggalkan suporter di Pesta Bola Merdeka 2024 hingga cuma jadi kandang Palestina. (Foto: Instagram/@famalaysia)

KISAH miris Timnas Malaysia, cuma menjadi kandang Timnas Palestina hingga ditinggalkan suporter akan diulas Okezone. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah finis ketiga di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski begitu, publik Malaysia tak perlu bersedih jika ingin menyaksikan laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di negeri sendiri. Namun, bukan menyaksikan laga Malaysia, melainkan Palestina.

(Timnas Palestina sudah tiba di Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Berhubung masih ada konflik di Palestina, Mohammed Rashid dan kawan-kawan memilih mentas di Malaysia saat menjamu Yordanida di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 malam WIB.

“Kami memutuskan bermain di Malaysia saat menghadapi Yordania pada 10 September 2024. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Aljazair, Malaysia, Indonesia dan Qatar yang telah menawari kami bermain di kandang mereka,” tulis pernyataan resmi Federasi Sepakbola Palestina, Okezone mengutip dari Makan Bola, Jumat 9 Agustus 2024.

Timnas Palestina pun sudah tiba di Malaysia pada Senin, 26 Agustus 2024 malam WIB. Hal itu berdasarkan informasi yang diunggah akun X Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), @FAM_Malaysia.

“Timnas Palestina telah tiba di Sepang, malam ini. Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Kuala Lumpur, Malaysia jelang menghadapi Korea Selatan dan Yordania,” tulis akun X @FAM_Malaysia pada Senin 26 Agustus 2024.