3 Kiper Naturalisasi Paling Gacor di ASEAN, Nomor 1 Maarten Paes!

Maarten Paes jadi satu dari tiga kiper naturalisasi terbaik di ASEAN (Foto: Instagram/Maarten Paes)

TIGAS kiper naturalisasi paling gacor di ASEAN akan jadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah Maarten Paes yang akan segera bermain untuk Timnas Indonesia.

Kali ini Okezone akan membahas tiga kiper naturalisasi paling gacor di ASEAN. Termasuk Maarten Paes, siapa saja kiper yang dimaksud? berikut ulasannya.

3. Neil Etheridge





Pertama ada Neil Etheridge sebagai salah satu kiper naturalisasi yang menonjol di Asia Tenggara. Selain kualitas, Neil Etheridge juga punya pengalaman bermain di Liga Inggris bersma Cardiff City dan Fulham.

Saat ini, Neil Etheridge bermain di Liga Thailand bersama Buriram United. Neil Etheridge sendiri merupakan kiper naturalisasi dari Timnas Filipina.

2. Filip Nguyen





Filip Nguyen merupakan kiper naturalisasi Timnas Vietnam. Dia pernah hampir membela Timnas Ceko namun batal karena pandemi hingga akhirnya memilih Vietnam pada 2023.

Sejak debut pada Januari 2024, Filip menjadi andalan Vietnam di berbagai kompetisi. Termasuk di ajang Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.