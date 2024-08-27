Shin Tae-yong Coret 3 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga Kontra Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Shin Tae-yong mencoret 3 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong disinyalir akan mencoret 3 pemain Timnas Indonesia untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Dicoret yang dimaksud di sini adalah, pemain-pemain yang sempat disertakan Shin Tae-yong pada laga Juni 2024, diprediksi takkan disertakan untuk pertandingan Timnas Indonesia pada September 2024.

Ada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya. Lantas, siapa saja pemain yang takkan dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia?

Berikut 3 pemain yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong dari daftar panggil untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia:



3. Nadeo Argawinata (Borneo FC)





Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari dua penjaga gawang lain yang eksis di Liga 1 2024-2025, Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Adi Satryo (PSIS Semarang). Posisinya semakin sulit bagi Nadeo Argawinata karena Timnas Indonesia kedatangan kiper FC Dallas, Maarten Paes.

Kiper 25 tahun ini memang belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi. Namun, untuk laga kontra Australia, Maarten Paes sudah tersedia.

2. Jordi Amat (Johor Darul Ta’zim)





Shin Tae-yong mengonfirmasi Jordi Amat tak bisa membela Timnas Indonesia pada September 2024. Penyebabnya karena Jordi Amat mengalami cedera dan harus absen empat pekan.

"Jadi di laga Liga Malaysia, Jordi Amat mengalami cedera dan tidak kunjung sembuh. Akhirnya ia harus istirahat sampai 4 minggu ke depan,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.