MEDIA Vietnam, Soha.vn, membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air. Biasa menyerang Timnas Indonesia, Soha.vn kali ini mendoakan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menang atas Bahrain dan China di laga-laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Timnas Indonesia hanya perlu menyelesaikan satu pertandingan ke pertandingan. Skuad Shin Tae-yong perlu mengalahkan lawan yang levelnya paling dekat dengan mereka, yakni China dan Bahrain,” tulis Soha.

“Di sepakbola banyak unsur Kejutan. Siapa tahu Indonesia dapat mencapai prestasi baru, sedangkan para lawan mereka secara tak terduga mengalami kemunduran,” lanjut Soha.

Timnas Indonesia tergabung di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima laga kandang dan tandang.

Dua tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Shin Tae-yong mencoba realistis. Ia menargetkan Timnas Indonesia finis empat besar demi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.