HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Dimulai 1 September!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |06:02 WIB
Jadwal Lengkap Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Dimulai 1 September!
Berikut jadwal lengkap sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Reuters)
JADWAL lengkap sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Pertandingan di cabang olahraga sepakbola nomor pertandingan putra pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 ini akan mulai berlangsung mulai Minggu, 1 September 2024.

Ya, pesta olahraga multievent di Indonesia, PON XXI Aceh-Sumut 2024, akan segera digelar. Sejumlah cabang olahraga siap dipertandingkan, salah satunya ada sepakbola.

Logo PON XXI Aceh-Sumut 2024

Pertandingan sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 sendiri rencananya akan digelar mulai 1 September 2024. Laga di cabor ini akan digelar sampai 18 September 2024.

Upacara pembukaan PON 2024 sendiri sebenarnya baru akan digelar pada 9 September 2024. Dengan begitu, cabor sepakbola akan dimulai lebih dulu. Pertandingan ini akan menjadi pembuka rangkaian acara PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Sebanyak 17 tim akan beraksi di pesta olahraga se-Indonesia itu. Sebanyak 17 tim tersebut nantinya akan dibagu dalam empat grup. Dari tim yang ada, 15 di antaranya merupakan tim yang lolos melalui babak kualifikasi.

Sumatera Barat dan Riau jadi perwakilan Sumatera. Kemudian, ada Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mewakili Jawa.

Kalimantan Selatan mewakili Kalimantan. Lalu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo mewakili Sulawesi. NTT mewakili Nusa Tenggara, serta Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua yang mewakili Zona Papua dan Maluku.

Seluruh pertandingan cabor sepakbola putra PON 2024 akan dilangsungkan di Provinsi Aceh. Terdapat tiga stadion yang akan dipakai, yakni Stadion Harapan Bangsa, Stadion Dimurthala, dan Stadion Blang Paseh Sigli.

Nantinya, Stadion Dimurthala akan dipakai oleh tim yang masuk Grup A dan B. Kemudian, Stadion Blang Paseh Sigli menjadi venue tim yang tergabung dalam Grup C dan D.

Sementara itu, Stadion Harapan Bangsa baru akan dipakai mulai dari babak delapan besar sampai final. Satu Tentunya, persaingan seru akan tersaji karena masing-masing tim bakal saling sikut memperebutkan gelar juara.

