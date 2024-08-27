Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Persija Jakarta Diminta Berlatih Mandiri Selama Jeda Internasional

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |22:03 WIB
Pemain Persija Jakarta Diminta Berlatih Mandiri Selama Jeda Internasional
Skuad Persija Jakarta diminta berlatih mandiri selama jeda internasional Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, tidak mau kondisi fisik pemainya kedodoran saat jeda internasional. Ia minta Gustavo Almeida dan kolega tetap berlatih mandiri selama Liga 1 2024-2025 libur.

Jeda internasional atau FIFA Matchday akan berlangsung pada 2-10 September 2024. Hal itu membuat Liga 1 baru akan bergulir kembali pada 11 September.

Carlos Pena memimpin latihan Persija Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Skuad Macan Kemayoran saat ini tengah diliburkan dengan adanya jeda internasional itu. Mereka baru akan kembali berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari, pada Jumat 30 Agustus 2024 sore WIB.

Pena meminta para pemain harus tetap berlatih mandiri meski pun sedang libur program reguler bersama tim. Hal itu agar para pemain Persija kondisi fisiknya tetap terjaga dan kembai siap saat kembali berlatih bersama tim.

"Kami masih punya banyak pemain yang harus mempersiapkan sebaik mungkin kebugaran mereka,” kata Pena dilansir dari laman Persija, Selasa (27/8/2024).

