HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Panggil 10 Pemain Liga 1 2024-2025 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:29 WIB
Shin Tae-yong panggil 10 pemain Liga 1 2024-2025 untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia.
Shin Tae-yong panggil 10 pemain Liga 1 2024-2025 untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SHIN Tae-yong resmi memanggil 10 pemain Liga 1 2024-2025 untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Dimas Drajad (Persib Bandung), Ramadhan Sananta (Persis Solo), Ricky Kambuaya (Dewa United), Egy Maulana (Dewa United), Witan Sulaeman (Persija Jakarta), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Yakob Sayuri (Malut United), Yance Sayuri (Malut United) dan Wahyu Prasetyo (Malut United).

Tiga nama terbaru yang dipanggil ada personel Malut United. Senin (26/8/2024) sore WIB, Malut United mengumumkan tiga pemain mereka dipanggil Shin Tae-yong. “3 pemain Malut United, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari Timnas Indonesia,” tulis Malut United di akun Instagram-nya, @malutunitedfc.

Yakob Sayuri dan Yance Sayuri resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

(Yakob Sayuri dan Yance Sayuri resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Namun, Shin Tae-yong dijamin belum sampai di sini memanggil pemain Liga 1 2024-2025. Sebab, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan ada 12 pemain Liga 1 2024-2025 yang dipanggil.

Hal itu berarti, masih tersisa dua slot pemain Liga 1 2024-2025 yang dipanggil. Disinyalir, dua slot tersisa ditempati dua penjaga gawang, yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Adi Satryo (PSIS Semarang).

Nantinya, Shin Tae-yong dikabarkan memanggil 26 pemain. Sebanyak 14 slot lain ditempati pesepakbola abroad.

Okezone memprediksi 14 pemain abroad ditempati Maarten Paes, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen.

