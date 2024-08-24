Kisah Sedih Elkan Baggott Tolak Thailand dan Inggris demi Perkuat Timnas Indonesia

Momen Elkan Baggott ikut TC Timnas Indonesia U-19 untuk pertama kalinya pada 2020. (Foto: PSSI)

KISAH sedih Elkan Baggot menolak Thailand dan Inggris demi memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Elkan Baggott merupakan pesepakbola yang memiliki ayah asal Inggris dan ibu dari Indonesia.

Meski sang ayah dari Inggris dan ibu Indonesia, Elkan Baggott justru lahir di Bangkok, Thailand. Berdasarkan garis keturunan dan tempat lahir, Elkan Baggott dapat memperkuat Timnas Inggris, Thailand dan Indonesia.

Namun, saat diwawancara sang klub, Ipswich Town, medio 2023, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini sama sekali tak tertarik membela Thailand dan Inggris. Karena faktor sang ibu, di otaknya hanya ada memvela Timnas Indonesia.

“Saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia karena keluarga saya,” kata Elkan Baggott saat diwawancara Ipswich Town.

“Setelah saya beberapa tahun tumbuh Indonesia, saya membuat satu pilihan. Seperti kata ibu saya, memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat,” lanjut pemain yang tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC ini.

Demi ambisi membela Timnas Indonesia, Elkan Baggott remaja sampai mengontak PSSI melalui email, namun tak ada respons. Baru ketika mendapat bantuan dari sang rekan, bek 21 tahun ini mendapat akses untuk mengontak PSSI.