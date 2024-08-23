Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17, Nova Arianto Ungkap Ada 3 Pemain Alami Cedera

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto mengabarkan ada tiga pemain timnya yang mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Jelas jika cedera mereka tidak membaik, ketiga nama tersebut takkan dibawa saat Timnas Indonesia U-17 melawan India U-17 di laga uji coba.

Kabar kurang baik tersebut disampaikan langsung oleh Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U-17 tersebut mengungkapkan bahwa tiga anak asuhnya sedang tidak dalam kondisi prima adalah Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa.

"Ada tiga pemain tidak dalam kondisi bugar. Mereka adalah Josh, Aidan, dan Tristan," tutur Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (23/8/2024).

Nova tidak mengungkapkan secara detail kondisi dari ketiga anak asuhnya itu. Tapi dengan kabar ini, kemungkinan Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa akan ditepikan terlebih dahulu di laga pertama kontra India.

Kemudian Nova juga mengungkapkan kondisi Mathew Baker. Asisten Shin Tae-yong itu menyampaikan Mathew Baker dalam kondisi yang prima dan siap tampil membela Timnas Indonesia.

"Mathew Baker dalam kondisi yang oke. Tiga pemain itu saja yang kurang prima," terang pelatih berusia 44 tahun tersebut.