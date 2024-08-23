Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Sindir dan Sarkas ke Timnas Indonesia, Mees Hilgers Senasib dengan Kevin Diks

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:16 WIB
Gara-Gara Sindir dan Sarkas ke Timnas Indonesia, Mees Hilgers Senasib dengan Kevin Diks
Mees Hilgers mendapat cemoohan dari suporter Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

GARA-gara sindir dan sarkas ke Timnas Indonesia, Mees Hilgers punya nasib yang sama dengan Kevin Diks. Mengapa bisa begitu?

Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers, belum lama ini mendapat sorotan karena aksinya bersama temannya dinilai sebagai bentuk sarkasme kepada para pencinta sepakbola Tanah Air. Hal ini bermula ketika mantan rekan satu tim Mees Hilgers, Joshua Brenet, mengomentari salah satu unggahannya di Instagram.

Joshua Brenet melakukan sarkas dengan meminta Mees Hilger smemperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

(Joshua Brenet melakukan sarkas dengan meminta Mees Hilger smemperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

Kala itu, Joshua Brenet memberikan komentar yang menyebut Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain FC Twente tersebut. "Kebanggaan Indonesia mereka membutuhkanmu, Ayo!” tulis Joshua Brenet di kolom komentar unggahan Mees Hilgers.

Melihat komentar mantan rekan satu timnya, Mees Hilgers pun membalasnya dengan emoji mata melirik. Tidak diketahui secara pasti apa maksudnya. Akan tetapi, hal itu merujuk kepada rasa risih Mees Hilgers dengan komentar netizen Indonesia yang kerap memintanya menjalani proses naturalisasi.

Akibat hal ini, Mees Hilgers pun membuat banyak netizen Tanah Air geram. Mereka bahkan membanjiri kolom komentar Instagram-nya dengan umpatan karena telah melakukan sarkasme.

Beberapa netizen lain mengimbau agar semua pencinta sepakbola Tanah Air menyudahi kebiasaan meminta pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Aksi netizen kepada Mees Hilgers ini persis seperti yang terjadi pada Kevin Diks beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650171/hasil-liga-inggris-manchester-united-comeback-dramatis-atas-crystal-palace-di-selhurst-park-eus.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Comeback Dramatis atas Crystal Palace di Selhurst Park
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Pelatih Lille Ungkap Kondisi Terkini Cedera Calvin Verdonk, Kabar Buruk Buat Timnas Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement