Gara-Gara Sindir dan Sarkas ke Timnas Indonesia, Mees Hilgers Senasib dengan Kevin Diks

GARA-gara sindir dan sarkas ke Timnas Indonesia, Mees Hilgers punya nasib yang sama dengan Kevin Diks. Mengapa bisa begitu?

Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers, belum lama ini mendapat sorotan karena aksinya bersama temannya dinilai sebagai bentuk sarkasme kepada para pencinta sepakbola Tanah Air. Hal ini bermula ketika mantan rekan satu tim Mees Hilgers, Joshua Brenet, mengomentari salah satu unggahannya di Instagram.

(Joshua Brenet melakukan sarkas dengan meminta Mees Hilger smemperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

Kala itu, Joshua Brenet memberikan komentar yang menyebut Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain FC Twente tersebut. "Kebanggaan Indonesia mereka membutuhkanmu, Ayo!” tulis Joshua Brenet di kolom komentar unggahan Mees Hilgers.

Melihat komentar mantan rekan satu timnya, Mees Hilgers pun membalasnya dengan emoji mata melirik. Tidak diketahui secara pasti apa maksudnya. Akan tetapi, hal itu merujuk kepada rasa risih Mees Hilgers dengan komentar netizen Indonesia yang kerap memintanya menjalani proses naturalisasi.

Akibat hal ini, Mees Hilgers pun membuat banyak netizen Tanah Air geram. Mereka bahkan membanjiri kolom komentar Instagram-nya dengan umpatan karena telah melakukan sarkasme.

Beberapa netizen lain mengimbau agar semua pencinta sepakbola Tanah Air menyudahi kebiasaan meminta pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Aksi netizen kepada Mees Hilgers ini persis seperti yang terjadi pada Kevin Diks beberapa waktu lalu.