Kisah Miris Timnas Malaysia yang Ditinggalkan Suporter di Pesta Bola Merdeka 2024

KISAH miris Timnas Malaysia yang ditinggalkan suporter di Pesta Bola Merdeka 2024 akan diulas Okezone. Timnas Malaysia ambil bagian di turnamen garapan Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Pesta Bola Merdeka 2024 pada 4-8 September 2024.

Selain Timnas Malaysia racikan Pau Marti Vicente, Pesta Bola Merdeka 2024 diikuti Lebanon, Filipina dan Tajikistan. Tim-tim ini dapat ambil bagian di Pesta Bola Merdeka 2024 karena gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Malaysia tak mendapat dukungan maksimal di Pesta Bola Merdeka 2024)

Sesuai jadwal, Timnas Malaysia akan bersua Filipina pada 4 September 2024. Di hari yang sama juga digelar laga Lebanon vs Tajikistan.

Tim pemenang akan bertemu di final pada 8 September 2024. Sementara itu, tim yang kalah akan bentrok di perebutan posisi tiga, juga pada 8 September 2024.

Sayangnya, ketika hendak mencari dukungan dari suporter, Timnas Malaysia justru ditinggalkan para pendukungnya. Mengutip dari media Malaysia, Berita Harian, sejumlah akun media sosial suporter Timnas Malaysia enggan memberikan dukungan kepada Safawi Rasid dan kawan-kawan.

BACA JUGA: Adu Harga Pasaran Maarten Paes dengan Kiper Timnas Malaysia Jebolan Real Madrid yang Berbeda Jauh

“Setelah diskusi, Ultras Panthers takkan datang ke stadion untuk mendukung Timnas Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024,” tulis Ultras Panthers, Okezone mengutip dari Berita Harian.