Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Mulai Latihan Bareng FCV Dender, Debut saat Lawan Jawara Belgia?

BINTANG Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mulai latihan bareng FCV Dender. Latihan ini digelar jelang FCV Dender menghadapi 19 kali jawara Belgia, Club Brugge.

FCV Dender akan berhadapan dengan Club Brugge di pekan kelima Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beeckmanstadion, Denderleeuw, Belgia pada Minggu 25 Agustus 2024.

Momen Ragnar Oratmangoen latihan bareng FCV Dender ini diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya (@0ratmangoen), Kamis 22 Agustus 2024. Dalam unggahan tersebut, Ragnar terlihat sudah melebur dengan kawan-kawannya.

“First day out,” tulis Ragnar dalam unggahan tersebut, dikutip pada Jumat (23/8/2024).