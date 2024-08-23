Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Mulai Latihan Bareng FCV Dender, Debut saat Lawan Jawara Belgia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |07:27 WIB
Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Mulai Latihan Bareng FCV Dender, Debut saat Lawan Jawara Belgia?
Ragnar Oratmangoen kala berlatiha bersama FCV Dender. (Foto: FCV Dender)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mulai latihan bareng FCV Dender. Latihan ini digelar jelang FCV Dender menghadapi 19 kali jawara Belgia, Club Brugge.

FCV Dender akan berhadapan dengan Club Brugge di pekan kelima Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beeckmanstadion, Denderleeuw, Belgia pada Minggu 25 Agustus 2024.

Ragnar Oratmangoen

Momen Ragnar Oratmangoen latihan bareng FCV Dender ini diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya (@0ratmangoen), Kamis 22 Agustus 2024. Dalam unggahan tersebut, Ragnar terlihat sudah melebur dengan kawan-kawannya.

“First day out,” tulis Ragnar dalam unggahan tersebut, dikutip pada Jumat (23/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650225/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-ditahan-chelsea-isak-pecah-telur-di-liverpool-say.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Ditahan Chelsea, Isak Pecah Telur di Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/annita_kanjaya.jpg
Kejurnas PB POBSI 2025 Diacungi Jempol! Kontingen Jabar Ungkap Penyelenggaraan yang Super Terorganisir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement