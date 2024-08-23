Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Wolverhampton Wanderers U-21 vs Arsenal U-21 di Premier League 2 2024-2025: Main di Babak Kedua, Justin Hubner Cs Kalah 1-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:10 WIB
Hasil Wolverhampton Wanderers U-21 vs Arsenal U-21 di Premier League 2 2024-2025: Main di Babak Kedua, Justin Hubner Cs Kalah 1-3
Pemain Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner. (Foto: Instagram/wolvesacademy)
A
A
A

WOLVERHAMPTON – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner gagal menyelamatkan Wolverhampton Wanderers U-21 dari kekalahan saat melawan Arsenal U-21 di Premier League 2 2024-2025, pada Jumat (23/8/2024) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, tim berjululk Wolves U-21 kalah dengan skor 1-3 dari tim tamu.

Beraksi di Sir Jack Hayward Training Ground, Wolverhampton, Inggris, Justin Hubner tak masuk ke dalam 11 pemain pertama Wolves U-21.

Alhasil, bek andalan Timnas Indonesia itu hanya duduk di bangku cadangan selama babak pertama berlangsung dalam laga pekan kedua Premier League 2 2024-2025 tersebut.

Dalam 45 menit pertama, kedua tim pun saling jual beli serangan. Namun, tak ada gol tercipta dan membuat skor sama kuat 0-0 di akhir babak pertama.

Justin Hubner

Memasuki babak kedua, Hubner akhirnya dimainkan. Sayangnya, semenjak masuknya Hubner justru membuat lubang di lini pertahanan Wolves U-21.

