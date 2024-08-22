Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Lion City Sailors: Pesut Etam Unggul 2-0

BATAKAN - Borneo FC menghadapi Lion City Sailors di ASEAN Club Championships 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion, Batakan, Kamis (22/8/2024) malam WIB.

Borneo FC tampil dominan sejak awal pertandingan di mulai. Pesut Etam sementara unggul dua gol di babak pertama lewat gol cepat Leo Gaucho (3') dan Berguinho (20').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pasukan Pieter Huistra langsung bermain agresif sejak menit-menit awal. Tak butuh waktu lama, Leo Gaucho berhasil membawa Borneo FC memimpin pada menit ketiga.

Gol cepat Borneo FC berawal dari umpan Stefano Lilipaly lewat sepak pojok. Leo Gauch kemudian menceploskan bola ke gawang Lion City Sailors yang dikawal Izwan Mahbud.

Borneo FC yang bermain percaya diri kemudian berhasil menambah keunggulan pada menit ke-20. Kali ini Berguinho yang mencatatkan namanya di papan skor.

Memasuki menit ke-30 Lion City Sailors yang tertinggal mencoba merespons dengan bermain lebih menyerang. Tapi, usaha mereka untuk mencetak gol ke gawang Borneo FC masih belum berbuah hasil hingga skor 2-0 tetap bertahan sampai jeda.