Masyarakat Indonesia Balas Ucapan Nyelekit Kevin Diks ke Maarten Paes: Play for Netherlands!

MASYARAKAT Indonesia membalas ucapan nyelekit Kevin Diks dengan menggunakan kalimat “Play For Netherlands”. Hal ini merupakan bentuk sindiran balik pencinta sepakbola Tanah Air kepada pemain FC Copenhagen tersebut.

Seperti diketahui, nama pemain keturunan Indonesia Kevin Diks belum lama ini menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Pasarnya, ia melakukan sarkasme kepada para netizen Indonesia yang suka mengajak pemain keturunan membela Timnas Indonesia.

(Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Hal itu dilakukan Kevin Diks saat menonton live Instagram pemain naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, dengan akun Instagram @keeperstopgk. Dalam momen tersebut, Kevin Diks meramaikan kolom komentar live dengan meminta Maarten Paes membela skuad garuda.

"Bermain untuk Indonesia Maarten Paes," tulis Kevin Diks di kolom komentar.

Sekilas, kalimat tersebut merupakan sebuah bentuk dukungan dari Kevin Diks agar Maarten Paes segera membela Timnas Indonesia. Namun, bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, hal itu adalah bentuk sarkasme dari bek tengah FC Copenhagen itu kepada para netizen Tanah Air yang gemar meminta pemain keturunan membela merah putih.

Tak ayal, banyak netizen yang merasa tersindir dan geram dengan aksi Kevin Diks. Dengan segera, para netizen Indonesia melalui segenap kekuatannya membanjiri kolom komentar setiap unggahan Instagram pribadi Kevin Diks agar membela Timnas Belanda.