HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pedro Neto Pilih Nomor 7, Chelsea Segera Buang 2 Pemain Bintang Mereka

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:53 WIB
Pedro Neto Pilih Nomor 7, Chelsea Segera Buang 2 Pemain Bintang Mereka
Pedro Neto dan Joao Felix resmi gabung Chelsea. (Foto: Chelsea)
A
A
A

PEDRO Neto pilih nomor 7 di Chelsea. Sukses mendatangkan pemain baru, Chelsea juga kabarnya akan segera membuang 2 pemain bintang mereka.

Ya, Chelsea terus merombak skuadnya pada musim panas 2024 ini. Mereka pun resmi mendatangkan sejumlah pemain anyar, salah satunya ada Pedro Neto.

Pedro Neto

Pedro Neto yang didatangkan dari Wolverhampton Wanderers itu pun mendapat kontrak panjang di Chelsea. Tak tanggung-tanggung, manajemen The Blues -julukan Chelsea- mengontraknya hingga 7 tahun!

Kini, Pedro Neto pun sudah menentukan nomor punggung yang akan dikenakannya selama membela Chelsea musim ini. Dia dipastikan memilih nomor 7.

Sontak, kabar ini jadi sorotan. Pasalnya, nomor punggung 7 di Chelsea sebelumnya diketahui dikenakan oleh Raheem Sterling.

Halaman:
1 2
      
