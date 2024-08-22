Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan: Saya Ingin Membuktikan Diri di Oxford United!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |03:29 WIB
Marselino Ferdinan: Saya Ingin Membuktikan Diri di Oxford United!
Shin Tae-yong bersama Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

OXFORD – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan, penuh ambisi menatap perjalanan barunya bersama Oxford United. Dia bertekad ingin buktikan diri bersama klub Liga 2 Inggris itu.

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan baru saja direkrut oleh Oxford United. Marselino didatangkan secara gratis setelah berpisah dengan KMSK Deinze pada akhir musim lalu. Di klub Belgia itu, Marselino sulit mendapatkan menit bermain.

Marselino Ferdinan

Melansir laman Transfermarkt, mantan pemain Persebaya Surabaya itu akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2026. Itu artinya, Marselino memiliki waktu yang cukup banyak untuk menunjukkan kualitasnya.

Marselino mengatakan sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga 2 Inggris. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan siap unjuk kemampuan bersama The Yellows -julukan Oxford United.

Telusuri berita bola lainnya
