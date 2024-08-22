Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Young Boys vs Galatasaray 3-2, Dynamo Kiev vs FC Salzburg 0-2!

HASIL Liga Champions 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji semalam, salah satunya mempertemukan Young Boys vs Galatasaray.

Total, ada empat pertandingan yang berlangsung dalam laga playoff Liga Champions 2024-2025 semalam. Ini merupakan laga leg I.

Hasil manis pun berhasil diraih sejumlah tim, salah satunya Young Boys. Menghadapi Galatasaray di Stadion Wankdorf, Bern, pada Kamis (22/8/2024) dini hari WIB, Young Boys berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Young Boys vs Galatasaray. Young Boys awalnya bisa tampil moncer, mereka unggul 2-0 di babak pertama berkat brace yang dicetak Joel Monteiro. Tetapi di babak kedua, Galatasaray berhasil menyamakan kedudukan lewat dua gol yang dicetak Michy Batshuayi (66’ dan 72’).

Setelah itu, laga yang berjalan sengit berujung petaka untuk Galatasaray. Mereka harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-84 karena Abdullkerim Bardakci diusir wasit dari lapangan. Young Boys pun berhasil memastikan kemenangan lewat gol penalti Filip Ugrinic pada menit ke-86.

Kemudian, ada duel Dynamo Kiev vs Salzburg yang berlangsung di Arena Lublin, pada Kamis (22/8/2024) dini hari WIB. Dynamo Kiev pun harus rela dipermalukan tim tamunya, Salzburg, karena tumbang dengan skor 0-2.

Nasib sama juga harus didapat Malmo yang kalah kala menjamu Sparta Praha di Stadion Eleda pada dini hari tadi. Mereka juga kalah dua gol tanpa balas.