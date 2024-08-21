Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terpuruk di Dasar Klasemen Liga 1 2024-2025 Usai Kalah dari Persik Kediri, Pelatih PSS Sleman Salahkan Pemainnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |00:38 WIB
Terpuruk di Dasar Klasemen Liga 1 2024-2025 Usai Kalah dari Persik Kediri, Pelatih PSS Sleman Salahkan Pemainnya
PSS Sleman kalah 0-2 dari Persik Kediri. (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

SOLO – Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopes menyalahkan anak buahnya yang bermain buruk saat dikalahkan Persik Kediri di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Ia pun kecewa karena itu kekalahan kedua PSS, sehingga mereka pun kini terpuruk di dasar klasemen.

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- dikalahkan Persik Kediri 0-2 di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (19/8/2024) kemarin.

Sepasang gol untuk Persik Kediri dicatatkan oleh Ramiro Fergonzi (17’), dan Mochammad Supriadi (66’). Kekalahan ini membuat PSS Sleman kembali meraih hasil negatif dan mendekam di dasar klasemen Liga 1 2024-2025.

Super Elang Jawa masih belum memiliki poin, bahkan minus tiga poin karena sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Hal ini membuat Wagner Lopes kecewa. Pelatih berkebangsaan Jepang itu mengakui timnya bermain buruk melawan Persik Kediri.

PSS Sleman

“Kami kehilangan momentum di pertandingan ini karena kesalahan sendiri sehingga hal tersebut mempengaruhi permainan di sepanjang pertandingan,” kata Lopes dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (21/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
