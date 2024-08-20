Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Riko Simanjuntak Beberkan Penyebab Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |01:00 WIB
Riko Simanjuntak Beberkan Penyebab Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025
Persija Jakarta ditahan Persita Tangerang 0-0 di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persita)
A
A
A

BANTUL - Persija Jakarta tampil dominan saat melawan Persita Tangerang di laga pekan kedua Liga 1 2024-2025, namun nyatanya tim asuhan Carlos Pena itu justru gagal menang karena tertahan 0-0. Menurut pemain Persija, Riko Simanjuntak, mereka gagal menang karena pertahanan Persita begitu kukuh.

Alhasil, Persita yang memiliki banyak peluang tak bisa mencetak gol pada laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu 18 Agustus 2024 malam WIB. Mau tak mau, Persija pulang dengan 1 poin saja.

Usai laga, Riko Simanjuntak mengatakan Persija memang mendapatkan perlawanan cukup ketat dari tim tuan rumah. Hal itu membuat Persija sangat kesulitan mencapai target meraih tiga poin dalam laga tersebut.

Dalam laga melawan Persita itu, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- sejatinya tampil mendominasi atas Persita dengan persentase penguasaan bola 67 persen berbanding 33 persen. Tim itu mencatatkan 12 kali tendangan ke gawang, sedang Pendekar Cisadane -julukan Persita hanya enam kali.

Riko Simanjuntak

Kendati demikian, semua peluang itu tak ada yang berbuah gol. Riko merasa pertahanan Persita begitu kompak sehingga sulit dibobol.

"Persita sangat kompak defense-nya. Hal itulah yang membuat kami kesulitan membuat gol,” kata Riko dilansir dari laman Persija, Selasa (20/8/2024).

Halaman:
1 2
      
