Unggahan Sangar Maarten Paes di Instagram Setelah Resmi Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MAARTEN Paes langsung mengunggah sebuah foto di akun Instagram-nya, @maartenpaes setelah resmi diizinkan memperkuat Timnas Indonesia. Kiper 25 tahun ini terpantau tak sabar membela skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Sampai jumpa di September,” tulis Maarten Paes di akun Instagram-nya, sambil menampilkan foto dirinya yang terdapat gambar garuda di wajahnya.

(Maarten Paes diizinkan memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Minggu 18 Agustus 2024 menjadi hari yang dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, di tanggal tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Maarten Paes diizinkan membela Timnas Indonesia.

Maarten Paes yang mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) pada 29 April 2024, tak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Penyebabnya karena Maarten Paes tak bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI, efek dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 soal perpindahan federasi.

Maarten Paes tak bisa pindah federasi karena sempat membela Timnas Belanda U-21 di usia 22 tahun. Padahal, sesuai regulasi, seorang pemain diizinkan pindah federasi jika belum berusia 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional senior atau kelompok umur.

Singkatnya, setelah FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengadakan rapat pada Kamis, 15 Agustus 2024, diketahui hasilnya pada Minggu 18 Agustus 2024. Hasil rapat menunjukan Maarten Paes diizinkan membela Timnas Indonesia!