5 Pemain Liga Champions yang Pernah Berkarier di Liga Indonesia, Nomor 1 Sempat Bela Real Madrid!

5 pemain Liga Champions yang pernah berkarier di Liga Indonesia menarik diulas. Salah satunya bahkan sempat bela Real Madrid.

Liga Champions jadi salah satu kompetisi sepakbola paling bergengsi di dunia karena hanya diikuti klub-klub terbaik Eropa. Tak ayal, ajang Liga Champions pun diikuti para pesepakbola berkualitas.

Menariknya, beberapa pemain Liga Champions ternyata pernah berkarier di Liga Indonesia juga. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Liga Champions yang pernah berkarier di Liga Indonesia:

5. Marco Motta





Salah satu pemain Liga Champions yang pernah berkarier di Liga Indonesia adalah Marco Motta. Dia juga pernah tampil di Liga Champions Bersama dua klub berbeda, yakni Udinese dan juga AS Roma.

Marco Motta kemudian pernah memperkuat klub sepakbola Indonesia, yakni Persija Jakarta. Dia pindah ke klub berjuluk Macan Kemayoran itu pada awal 2020.

4. Tijani Belaid





Kemudian, ada Tijani Belaid. Dia pernah memperkuat sejumlah klub Indonesia, yakni Sriwijaya FC dan juga Borneo FC.

Bersama Sriwijaya FC, Belaid mengemas lima gol dan 12 assist dari 26 penampilan di Liga 1 2017. Kemudian, bersama Borneo FC, ia mencetak satu gol dan tiga assist dari 13 laga Liga 1 2018.

Jauh sebelum berkarier di Indonesia, Tijani Belaid pernah mentas di Liga Champions. Penampilannya dicatatkan kala memperkuat Sparta Praha dan juga APOEL Nicosia.