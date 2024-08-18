Shin Tae-yong Temukan Penyerang Ganas yang Berstatus Runner-up Top Skor Liga Belanda U-21, Segera Perkuat Timnas Indonesia!

SHIN Tae-yong temukan penyerang ganas yang berstatus runner-up top skor Liga Belanda U-21. Akankah sang pemain bakal segera perkuat Timnas Indonesia?

Sejumlah pemain keturunan Indonesia terus ramai dikaitkan dengan skuad Garuda saat ini. Mereka ramai disebut-sebut bakal dinaturalisasi guna membuat Timnas Indonesia makin tangguh.

Salah satu pemain yang paling diburu Shin Tae-yong saat ini adalah seorang striker. Sebab, lini depan Timnas Indonesia masih terlihat kurang tajam sehingga kesulitan meraih kemenangan di sejumlah laga.

Kini kabarnya, Shin Tae-yong sudah menemukan seorang striker ganas yang berdarah Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra.

Diketahui, Mauro Zijlstra merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda. Striker berusia 19 tahun ini mempunya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung.

Mauro Zijlstra pun memberi kabar baik soal rumornya yang disebut bakal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke Tanah Air untuk merampungkan proses naturalisasinya.

Kabar proses naturalisasi Mauro Zijlstra ini terungkap di channel Youtube Yussa Nugraha. Dalam sebuah video, Yussa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zijlstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.

Mauro Zijlstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu.

“Aku tanya gimana prosesnya, proses buat timnas (Indonesia) atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, ‘Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya,’” ujar pemilik channel Youtube Yussa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zijlstra, dikutip Sabtu (17/8/2024).