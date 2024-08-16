Tegas! Pelatih Timnas China Tak Pandang Timnas Indonesia sebagai Lawan Kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia tergabung di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, tidak memandang Timnas Indonesia sebagai lawan kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, Skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia dan China tergabung di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Empat tim lain yang juga tergabung di grup yang sama adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain.

Branko Ivankovic menilai Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi China. Juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin China punya peluang untuk mengatasi perlawanan Samurai Biru.

"Jepang, tentu saja, adalah salah satu lawan berat kami," ujar Ivankovic dikutip dari laman resmi AFC.

"Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka dan kami mengalahkan mereka di Jepang," katanya.