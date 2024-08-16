Liga 1 2024-2025: Dzaky Asraf Berambisi Tembus Skuad Utama PSM Makassar

DZAKY Asraf berambisi menembus skuad utama PSM Makassar. Dzaky memang belum mendapat kepercayaan penuh dalam laga perdananya di Liga 1 2024-2025.

Dzaky hanya diberikan kesempatan bermain selama empat menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan melawan Persis Solo (3-0), Sabtu (10/8/2024) lalu. Persaingan lini depan yang ketat membuat Dzaky terpinggirkan.

Meski begitu, Dzaky mengatakan tidak masalah dengan persaingan itu. Pemain yang pernah membela Timnas Indonesia U-23 itu mengaku punya target pribadi demi masuk skuad utama Juku Eja -julukan PSM Makassar.

"Harus ada target sebagai motivasi untuk diri sendiri. Persaingan memang ketat, tapi saya ingin bisa konsisten tampil di pertandingan dan dapat menit bermain lebih," tutur Dzaky dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (15/8/2024).

Dzaky termasuk salah satu dari sekian banyak pemain Juku Eja yang masuk kategori U-22. Diketahui, regulasi kompetisi musim ini mengharuskan setiap klub memainkan pemain U-22 minimal 45 menit.

Sebab itu, Dzaky harus bersaing dengan koleganya sendiri untuk mendapat tempat utama di skuad. Beberapa pemain PSM Makassar lainnya yang masuk kategori U-22 adalah Ananda Raehan, Sultan Zaky, dan Muhammad Mufli.