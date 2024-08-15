Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Bikin Rekor Usai Cetak Gol dan Antar Al Nassr ke Final Piala Super Arab Saudi 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |04:48 WIB
Cristiano Ronaldo Bikin Rekor Usai Cetak Gol dan Antar Al Nassr ke Final Piala Super Arab Saudi 2024!
Cristiano Ronaldo antar Al Nassr lolos ke final Piala Super Arab Saudi 2024. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo bikin rekor usai mencetak gol dan mengantarkan Al Nassr ke final Piala Super Arab Saudi 2024. Mengutip dari akun X Fabrizio Romano, @FabrizioRomano, gol yang dibuat di laga Al Taawoun vs Al Nassr (semifinal Piala Super Arab Saudi 2024) dini hari tadi, membuatnya selalu mencetak gol dalam 23 musim beruntun.

“Cristiano Ronaldo mencetak gol hari ini. Ia mencetak gol dalam 23 musim beruntun sebagai pesepakbola profesional,” tulis Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo cetak gol dalam 23 musim beruntun. (Foto: Instagram/@cristiano)

(Cristiano Ronaldo cetak gol dalam 23 musim beruntun. (Foto: Instagram/@cristiano)

Dalam laga yang digelar di Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Cristiano Ronaldo tampil ciamik. Tidak egois, kapten Timnas Portugal ini memberi assist kepada Ayman Yahya untuk membuka keunggulan Al Nassr pada menit kedelapan.

Selanjutnya pada menit 57, giliran Cristiano Ronaldo yang mencetak gol bagi Al Nassr. Alhasil, Al Nassr menang 2-0 atas sang lawan dan berhak lolos ke final.

Di partai puncak yang berlangsung Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 23.15 WIB, Al Nassr akan menantang tim kuat Al Hilal. Skuad asuhan Jorge Jesus ini lolos ke final setelah menang adu penalti 4-1 atas Al Ahli.

Satu hal yang pasti, Cristiano Ronaldo membidik trofi juara Piala Super Arab Saudi 2024. Semenjak gabung Al Nassr pada awal 2023, Cristiano Ronaldo belum pernah memenangkan trofi di level nasional (Arab Saudi).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647125/jadwal-dan-link-nonton-streaming-laliga-202526-barcelona-vs-athletic-bilbao-di-vision-ixt.webp
Jadwal dan Link Nonton Streaming LaLiga 2025/26: Barcelona vs Athletic Bilbao di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kevin_diks.jpg
Komentar Berkelas Kevin Diks usai Cetak Gol dalam Kemenangan Telak Monchengladbach atas Heidenheim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement