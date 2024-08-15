Cristiano Ronaldo Bikin Rekor Usai Cetak Gol dan Antar Al Nassr ke Final Piala Super Arab Saudi 2024!

CRISTIANO Ronaldo bikin rekor usai mencetak gol dan mengantarkan Al Nassr ke final Piala Super Arab Saudi 2024. Mengutip dari akun X Fabrizio Romano, @FabrizioRomano, gol yang dibuat di laga Al Taawoun vs Al Nassr (semifinal Piala Super Arab Saudi 2024) dini hari tadi, membuatnya selalu mencetak gol dalam 23 musim beruntun.

“Cristiano Ronaldo mencetak gol hari ini. Ia mencetak gol dalam 23 musim beruntun sebagai pesepakbola profesional,” tulis Fabrizio Romano.

(Cristiano Ronaldo cetak gol dalam 23 musim beruntun. (Foto: Instagram/@cristiano)

Dalam laga yang digelar di Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Cristiano Ronaldo tampil ciamik. Tidak egois, kapten Timnas Portugal ini memberi assist kepada Ayman Yahya untuk membuka keunggulan Al Nassr pada menit kedelapan.

Selanjutnya pada menit 57, giliran Cristiano Ronaldo yang mencetak gol bagi Al Nassr. Alhasil, Al Nassr menang 2-0 atas sang lawan dan berhak lolos ke final.

Di partai puncak yang berlangsung Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 23.15 WIB, Al Nassr akan menantang tim kuat Al Hilal. Skuad asuhan Jorge Jesus ini lolos ke final setelah menang adu penalti 4-1 atas Al Ahli.

Satu hal yang pasti, Cristiano Ronaldo membidik trofi juara Piala Super Arab Saudi 2024. Semenjak gabung Al Nassr pada awal 2023, Cristiano Ronaldo belum pernah memenangkan trofi di level nasional (Arab Saudi).