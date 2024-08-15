Kondisi Lapangan Stadion Soepriadi Dikritik Habis-habisan, Manajemen Arema FC: Akan Diperbaiki

BLITAR - Buruknya kualitas rumput lapangan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, menjadi perhatian dari manajemen Arema FC. Pasalnya selain tim lawan yang dirugikan, ternyata Arema FC juga mengaku dirugikan dengan buruknya kualitas rumput stadion.

Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakid mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah meminta pengelola untuk melakukan perbaikan. Ia mengakui permintaan itu memang disampaikan langsung oleh Pelatih Arema FC Joel Cornelli, usai ditahan imbang 0-0 melawan Dewa United, di pekan perdana Liga 1 2024-2025.

"Soal lapangan apa nanti ada komunikasi untuk perbaikan berkoordinasi lagi sama pengelola untuk perbaikan lagi," ucap Munif Bagaskara Wakid, saat dikonfirmasi pada Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, saat ini proses perbaikan itu sudah disanggupi oleh pengelola stadion. Harapannya nanti ketika memang laga melawan Borneo FC pada Sabtu 17 Agustus 2024, tim asal Malang itu bisa menggunakan rumput baru itu. Baginya ia optimis perbaikan dan pemerataan rumput tak perlu memakan waktu lama.

"Sangat memungkinkan waktunya pemerataan dalam hitungan hari saja, bukan dalam minggu," ungkap Munif.

Di sisi lain, Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemilik klub dan menyanggupi untuk pemerataan lapangan. Hal ini penting, karena lapangan yang rata dan bagus, membuat Arema FC kurang memaksimalkan potensi permainan.