Zahaby Gholy Nikmati Latihan Berat ala Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto

GIANYAR – Pemain Timnas Indonesia U-17, Muhamad Zahaby Gholy, menyatakan sangat menikmati pola latihan berat timnya. Saat ini, timnya sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali sampai akhir Agustus 2024.

TC Skuad Garuda Asia digelar menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Mereka tergabung di Grup G bersama dengan Timnas Australia U-17, Timnas Kuwait U-17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17, yang akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024 di Kuwait.

Gholy mengaku saat ini bisa beradaptasi dengan pola latihan berat yang diberikan sang pelatih Nova Arianto. Ia mengatakan latihan itu pun akan berdampak positif perkembangannya.

"Alhamdulillah saya sangat senang dan menikmati. Latihan pagi dan sore ditambah dengan latihan di lapangan, dan malam di gym," kata Gholy dilansir dari laman PSSI, Rabu (14/8/2024).

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan punya pengalaman baru dapat berlatih di pantai di Bali. Selain itu, ia menyatakan tidak memikirkan persaingan dalam menembus Timnas Indonesia U-17.

"Latihan di pasir pantai ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi cukup berat. Tadi di pantai, latihan angkat beban teman sendiri yang seimbang beratnya,” urai Gholy.