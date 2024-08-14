Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zahaby Gholy Nikmati Latihan Berat ala Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |22:27 WIB
Zahaby Gholy Nikmati Latihan Berat ala Timnas Indonesia U-17 Asuhan Nova Arianto
Zahaby Gholy menikmati latihan berat ala Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Pemain Timnas Indonesia U-17, Muhamad Zahaby Gholy, menyatakan sangat menikmati pola latihan berat timnya. Saat ini, timnya sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali sampai akhir Agustus 2024.

TC Skuad Garuda Asia digelar menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Mereka tergabung di Grup G bersama dengan Timnas Australia U-17, Timnas Kuwait U-17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17, yang akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024 di Kuwait.

Latihan Timnas Indonesia U-17 di Bali (Foto: PSSI)

Gholy mengaku saat ini bisa beradaptasi dengan pola latihan berat yang diberikan sang pelatih Nova Arianto. Ia mengatakan latihan itu pun akan berdampak positif perkembangannya.

"Alhamdulillah saya sangat senang dan menikmati. Latihan pagi dan sore ditambah dengan latihan di lapangan, dan malam di gym," kata Gholy dilansir dari laman PSSI, Rabu (14/8/2024).

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan punya pengalaman baru dapat berlatih di pantai di Bali. Selain itu, ia menyatakan tidak memikirkan persaingan dalam menembus Timnas Indonesia U-17.

"Latihan di pasir pantai ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi cukup berat. Tadi di pantai, latihan angkat beban teman sendiri yang seimbang beratnya,” urai Gholy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/11/1646769/link-live-streaming-washington-spirit-vs-gotham-fc-tayang-di-vision-iuo.jpg
Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Persijap Jepara Pecat Mario Lemos usai 7 Kekalahan Beruntun dan Hattrick Kartu Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement