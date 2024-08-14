Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permalukan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Melesat Tajam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:54 WIB
Permalukan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Melesat Tajam?
Timnas Indonesia bisa mengejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia melesat tajam jika mengalahkan Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Bahkan, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat lebih tajam lagi jika pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di matchday pertama Grup C.

Menurut perhitungan Okezone dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 19,38 poin di ranking FIFA. Sementara itu, andai menang atas skuad Socceroos -julukan Australia, Timnas Indonesia bakal meraup 21,38 poin.

Timnas Indonesia berpotensi kejutkan Arab Saudi dan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia berpotensi kejutkan Arab Saudi dan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Kondisi itu membuat Timnas Indonesia total meraup 40,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Arab Saudi dan Australia. Lantas, berapa posisi peningkatan yang dialami Timnas Indonesia jika hasil positif ini benar terjadi?

Timnas Indonesia akan naik 11 posisi dari peringkat 133 ke 122 dunia. Sebanyak 11 negara yang akan digeser Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nikaragua, Zimbabwe, Republik Afrika Tengah, Siprus, Malawi, Niger, India, Estonia dan Sierre Leone.

Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Melesat atau tidaknya posisi Timnas Indonesia bergantung kepada hasil yang didapat negara-negara di atas skuad Garuda pada FIFA Matchday September 2024.

Satu hal yang pasti, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyiapkan timnya sebaik mungkin saat mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.

Telusuri berita bola lainnya
