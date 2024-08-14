Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Optimistis Timnas China Singkirkan Timnas Indonesia dan Bahrain untuk Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |08:05 WIB
Media China Optimistis Timnas China Singkirkan Timnas Indonesia dan Bahrain untuk Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas China yakin bisa singkirkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS China optimis bisa menyingkirkan Timnas Indonesia dan Bahrain untuk olos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu media China mengatakan timnas mereka paling mungkin untuk meraih kemenangan dari kedua negara tadi di fase grup.

Seperti diketahui, China berada di Grup C pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Indonesia dan Bahrain ada juga Jepang Australia dan Arab Saudi yang menghuni grup tersebut.

 

“Meski kemungkinan Timnas China lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia,” tulis media lokal Tiongkok.

"Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah lolos sebagai empat besar, jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati," lanjut media tersebut.

Sementara itu, di sisi lain Timnas Indonesia juga menargetkan posisi keempat sebagai pencapaian paling realistis di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan timya akan berusaha maksimal untuk mencapai target tersebut.

“Untuk jangka pendek, impian saya adalah (Indonesia) finis di posisi tiga atau empat teratas grup di kualifikasi Piala Dunia,” ungkap Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
