HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Kualitas Rumput Stadion Soepriadi Blitar Jadi Sorotan, Pelatih Arema FC Buka Suara

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |03:13 WIB
Liga 1 2024-2025: Kualitas Rumput Stadion Soepriadi Blitar Jadi Sorotan, Pelatih Arema FC Buka Suara
Laga Arema FC vs Dewa United. (Foto: Dewa United)
A
A
A

BLITAR – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, turut angkat bicara usai kualitas rumput Stadion Soepriadi di Kota Blitar jadi sorotan. Diketahui, Stadion Soepriadi jadi markas Arema FC untuk sementara pada musim ini.

Kondisi Stadion Soepriadi jadi sorotan usai Arema FC menjamu Dewa United di laga perdana Liga 1 2024-2025. Laga yang digelar pada Senin 12 Agustus 2024 malam WIB itu sendiri harus berakhir imbang tanpa gol.

Joel Cornelli mengatakan pertandingan melawan Dewa United sejatinya berjalan seru dan ketat. Timnya juga banyak menciptakan peluang di babak pertama, tapi karena tergesa-gesa dalam penyelesaian membuat hal itu gagal dikonversi gol.

Arema FC vs Dewa United

Di babak kedua, kondisi serupa harus terjadi. Alhasil, beberapa peluang juga didapatkan, tidak ada yang berbuah gol.

"Ya, kami peluang banyak, tapi agak sedikit sulit karena lapangan juga, babak pertama tim cepat ingin cari gol dan bapak kedua bukan rezeki, hari ini tapi sudah bagus, pemain sudah bagus, tapi kurang bermain seperti saya mau," ucap Joel Cornelli, usai pertandingan.

Sorotan diarahkan ke kualitas rumput lapangan stadion yang berada di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar itu yang dinilai tak rata. Beberapa area lapangan memang memiliki ketinggian tak sama, yang membuat pemain kesulitan mengontrol dan mendistribusikan bola.

Halaman:
1 2
      
