Dibongkar Calon Striker Timnas Indonesia Ole Romeny, Ini Penyebab FC Utrecht Cuma Menang 1-0 atas PEC Zwolle

UTRECHT – Calon striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, baru saja jadi pahlawan FC Utrecht kala menghadapi PEC Zwolle dalam pekan pertama Liga Belanda 2024-2025. Mendapati timnya hanya menang 1-0, Ole Romeny pun membongkar penyebab FC Utrecht sulit cetak gol di babak kedua.

Menurut Ole Romeny, FC Utrecht kesulitan cetak gol khususnya di babak kedua karena cuaca yang panas. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan mengakui laga melawan PEC Zwolle merupakan pertandingan terpanas yang dimainkan selama kariernya.

“Ini karena cuaca yang panas. Ini adalah salah satu pertandingan terpanas yang pernah saya mainkan,” ungkap Romeny, mengutip dari Utrecht Fans, Selasa (13/8/2024).

“Istirahat dengan minum itu sangat menyegarkan,” sambung dia.

Diketahui, Domstedelingen -julukan FC Utrecht- meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB. Romeny menjadi pahlawan kemenangan FC Utrecht.

Romeny yang dipercaya tampil sejak menit awal oleh sang pelatih, Ron Jans, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Penyerang berusia 24 tahun itu sukses mencetak gol di menit ke-16 usai memanfaatkan umpan dari Jens Toornstra.