Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibongkar Calon Striker Timnas Indonesia Ole Romeny, Ini Penyebab FC Utrecht Cuma Menang 1-0 atas PEC Zwolle

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |01:30 WIB
Dibongkar Calon Striker Timnas Indonesia Ole Romeny, Ini Penyebab FC Utrecht Cuma Menang 1-0 atas PEC Zwolle
Ole Romeny kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

UTRECHT – Calon striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, baru saja jadi pahlawan FC Utrecht kala menghadapi PEC Zwolle dalam pekan pertama Liga Belanda 2024-2025. Mendapati timnya hanya menang 1-0, Ole Romeny pun membongkar penyebab FC Utrecht sulit cetak gol di babak kedua.

Menurut Ole Romeny, FC Utrecht kesulitan cetak gol khususnya di babak kedua karena cuaca yang panas. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan mengakui laga melawan PEC Zwolle merupakan pertandingan terpanas yang dimainkan selama kariernya.

“Ini karena cuaca yang panas. Ini adalah salah satu pertandingan terpanas yang pernah saya mainkan,” ungkap Romeny, mengutip dari Utrecht Fans, Selasa (13/8/2024).

Ole Romeny

“Istirahat dengan minum itu sangat menyegarkan,” sambung dia.

Diketahui, Domstedelingen -julukan FC Utrecht- meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB. Romeny menjadi pahlawan kemenangan FC Utrecht.

Romeny yang dipercaya tampil sejak menit awal oleh sang pelatih, Ron Jans, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Penyerang berusia 24 tahun itu sukses mencetak gol di menit ke-16 usai memanfaatkan umpan dari Jens Toornstra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184893/alexander_zwiers_akan_sampaikan_roadmap_sepakbola_indonesia_pada_2026_pssi-8fKq_large.jpg
Penjelasan Direktur Teknik PSSI soal Roadmap Garuda Membara: Versi Lengkap Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184872/timur_kapadze-P2Vf_large.jpg
Ini Jadwal PSSI Interview Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: Ada 5 Kandidat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184862/timnas_indonesia-Rlgz_large.jpg
Alasan PSSI Tak Mau Ungkap 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/striker_napoli_victor_osimhen_ingin_dibeli_perma.jpg
Napoli Rugi Jual Victor Osimhen ke Galatasaray, Begini Faktanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement