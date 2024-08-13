Gagal Tumbangkan Arema FC, Alexis Messidoro Berharap Dewa United Bisa Ngamuk saat Lawan Persib Bandung

BLITAR - Pemain Dewa United, Alexis Messidoro kecewa timnya gagal meraih kemenangan saat melawan Arema FC di laga pekan pertama Liga 1 2024-2025. Namun, kegagalan itu tak membuat Messidoro patah semangat, ia malahan berharap Dewa United bisa ngamuk di laga selanjutnya, yang mana akan melawan Persib Bandung.

Ya, Dewa United gagal mencuri poin penuh kala bertandang ke markas Arema FC di Stadion Soepriadi, Blitar, Senin (12/8/2024) kemarin. Kedua kesebelasan bermain sama kuat sehingga skor kacamata alias 0-0 menutup jalannya laga tersebut.

Messidoro cukup menyayangkan hasil imbang tersebut kendati satu poin bukanlah hasil yang cukup mengecewakan. Eks pemain Persis Solo itu meminta rekan setimnya bangkit pada laga kontra Persib Bandung.

"Memang kami berharap bisa mendapat tiga poin, namun hasil imbang ini harus diterima,” ujar Messidoro, dilansir dari situs LIB, Selasa (13/8/2024).

“Tentunya kami harus berusaha lagi agar di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan," sambung dia.