Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Tumbangkan Arema FC, Alexis Messidoro Berharap Dewa United Bisa Ngamuk saat Lawan Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:45 WIB
Gagal Tumbangkan Arema FC, Alexis Messidoro Berharap Dewa United Bisa Ngamuk saat Lawan Persib Bandung
Pemain Dewa United, Alexis Messidoro. (Foto: Instagram/alexis_messidoro)
A
A
A

BLITAR - Pemain Dewa United, Alexis Messidoro kecewa timnya gagal meraih kemenangan saat melawan Arema FC di laga pekan pertama Liga 1 2024-2025. Namun, kegagalan itu tak membuat Messidoro patah semangat, ia malahan berharap Dewa United bisa ngamuk di laga selanjutnya, yang mana akan melawan Persib Bandung.

Ya, Dewa United gagal mencuri poin penuh kala bertandang ke markas Arema FC di Stadion Soepriadi, Blitar, Senin (12/8/2024) kemarin. Kedua kesebelasan bermain sama kuat sehingga skor kacamata alias 0-0 menutup jalannya laga tersebut.

Messidoro cukup menyayangkan hasil imbang tersebut kendati satu poin bukanlah hasil yang cukup mengecewakan. Eks pemain Persis Solo itu meminta rekan setimnya bangkit pada laga kontra Persib Bandung.

"Memang kami berharap bisa mendapat tiga poin, namun hasil imbang ini harus diterima,” ujar Messidoro, dilansir dari situs LIB, Selasa (13/8/2024).

Arema FC vs Dewa United

“Tentunya kami harus berusaha lagi agar di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement