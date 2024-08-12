Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Akmal Marhali Tuntut Hal Ini kepada Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:13 WIB
Timnas Indonesia Bakal Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Akmal Marhali Tuntut Hal Ini kepada Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali, meminta kepada pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong untuk mempersiapkan pasukan Garuda sebaik mungkin untuk menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Akmal menilai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangatlah berat.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung dalam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam Grup C, Timnas Indonesia akan bersua Jepang, Bahrain, Australia, China, dan Arab Saudi.

Akmal Marhali mengatakan Timnas Indonesia memang akan bersua lawan-lawan berkualitas yang syarat dengan pengalaman. Namun, dia tekankan Pratama Arhan dan kolega tidak boleh gentar.

"Secara obyektif, babak ketiga sangat berat dilalui Indonesia," kata Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (12/8/2024).

Timnas Indonesia

Dia mengatakan langkah Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 jalur posisi pertama dan kedua dalam fase grup cukup berat. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong itu masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026 jika berada di peringkat ketiga atau keempat untuk tampil dalam putaran keempat kualifikasi.

Halaman:
1 2
      
