Hasil Liverpool vs Las Palmas di Laga Pramusim 2024-2025: Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

LIVERPOOL gagal meraih kemenangan kontra Las Palmas di laga pramusim 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Anfield pada Senin (12/8/2024) dini hari WIB.

Sekadar diketahui, ini menjadi laga uji coba kedua Liverpool dalam satu hari. Liverpool beberapa jam sebelumnya menghadapi Sevilla di Anfield dan menang 4-1.

Jalannya Pertandingan

Liverpool mendapat perlawanan cukup sengit dari Las Palmas di laga kali ini. The Reds menurunkan skuad yang berbeda dari laga kontra Sevilla sebelumnya.

Sempat tertekan, The Reds kemudian dengan cepat mengambil alih jalannya petandingan. Pasukan Jurgen Klopp bahkan berhasil menciptakan sejumlah peluang ke gawang lawan.

Dominasi terus ditunjukkan tim merseyside. Liverpool tercatat melepaskan 16 tembakan percobaan (6 on target) dan 61 persen ball possession. Sementara Las Palmas menorehkan 6 shots (3 on target) dan 39 persen penguasaan bola.

Sayang, kedua tim sama-sama gagal mencetak gol di laga kali ini. Pertandingan pun berakhir imbang 0-0.