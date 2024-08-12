Sudah Cetak Nyaris 100 Gol, David da Silva Beber Target Bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

BANDUNG – Striker Persib Bandung, David da Silva, bicara target golnya di Liga 1 2024-2025. Apalagi, saat ini jumlah golnya selama bermain di Liga 1 hampir 100 buah.

David kini sudah mengoleksi 98 gol, baik saat masih membela Persebaya Surabaya mau pun Persib Bandung, di Liga 1. Ia hanya butuh dua gol untuk bisa menembus angka 100 gol.

“Ya, ini angka yang dihasilkan dari kerja keras saya, jadi tentu saya merasa senang,” kata David di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Senin (12/8/2024).

“Ini artinya saya melakukan tugas saya dengan sangat baik dan saya akan lanjutkan untuk melakukan yang terbaik di lapangan, melanjutkan pekerjaan saya di sini,” sambung pria asal Brasil itu.

Meski demikian, David mengaku tidak memiliki target terkait jumlah golnya yang harus diciptakan musim ini. Ia hanya ingin Persib meraih kemenangan di setiap pertandingannya.

“Untuk jumlah gol, selama rekan satu tim bisa membantu saya dan juga membantu tim, saya juga bisa membantu tim dengan memberi assist dan bertarung di lapangan,” tukas David.

“Yang terpenting adalah melakukan tugas sebaik mungkin. Yang terpenting memenangkan laga, siapapun yang mencetak gol,” imbuh pemain bernomor 34 tahun itu.