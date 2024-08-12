Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sudah Cetak Nyaris 100 Gol, David da Silva Beber Target Bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:52 WIB
Sudah Cetak Nyaris 100 Gol, David da Silva Beber Target Bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
David da Silva membeberkan targetnya bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Striker Persib Bandung, David da Silva, bicara target golnya di Liga 1 2024-2025. Apalagi, saat ini jumlah golnya selama bermain di Liga 1 hampir 100 buah.

David kini sudah mengoleksi 98 gol, baik saat masih membela Persebaya Surabaya mau pun Persib Bandung, di Liga 1. Ia hanya butuh dua gol untuk bisa menembus angka 100 gol.

David da Silva membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas PSBS Biak (Foto: PSSI Pers)

“Ya, ini angka yang dihasilkan dari kerja keras saya, jadi tentu saya merasa senang,” kata David di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Senin (12/8/2024).

“Ini artinya saya melakukan tugas saya dengan sangat baik dan saya akan lanjutkan untuk melakukan yang terbaik di lapangan, melanjutkan pekerjaan saya di sini,” sambung pria asal Brasil itu.

Meski demikian, David mengaku tidak memiliki target terkait jumlah golnya yang harus diciptakan musim ini. Ia hanya ingin Persib meraih kemenangan di setiap pertandingannya.

“Untuk jumlah gol, selama rekan satu tim bisa membantu saya dan juga membantu tim, saya juga bisa membantu tim dengan memberi assist dan bertarung di lapangan,” tukas David.

“Yang terpenting adalah melakukan tugas sebaik mungkin. Yang terpenting memenangkan laga, siapapun yang mencetak gol,” imbuh pemain bernomor 34 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/steve_finnan.jpg
Legenda Liverpool Terancam Jatuh Miskin Gegara Sengketa Hukum dengan Saudara Sendiri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement